Гари Невилл: «Месси выполняет миссию на ЧМ-2022»

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«В Катаре Месси выполняет миссию. Это задание для него и его команды. Аргентинцы очень сплочены на этом турнире. У них есть десять солдат и гений в атаке. Эту команду поддерживают потрясающие болельщики. Сборная прогрессирует на глазах, и они продолжают выполнение своей миссии», - передает слова Невилла Sky Sports.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина победила Хорватию со счетом 3:0. В решающем матче турнира южноамериканцы встретятся с Францией или Марокко.