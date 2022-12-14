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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гари Невилл: «Месси выполняет миссию на ЧМ-2022»

14 Декабря 2022 • 15:54 Комментировать (1)
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«В Катаре Месси выполняет миссию. Это задание для него и его команды. Аргентинцы очень сплочены на этом турнире. У них есть десять солдат и гений в атаке. Эту команду поддерживают потрясающие болельщики. Сборная прогрессирует на глазах, и они продолжают выполнение своей миссии», - передает слова Невилла Sky Sports.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина победила Хорватию со счетом 3:0. В решающем матче турнира южноамериканцы встретятся с Францией или Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Гари Невилл
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Комментарии (1)
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panda_pazzo
14 Декабря 2022 в 16:19
Невил - самый заслуженный месси-дрочер!
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