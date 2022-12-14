Линекер назвал Месси величайшим – Пирс Морган не согласен

Бывший английский нападающий Гари Линекер вновь выступил с похвалой в адрес Лионеля Месси.

«У кого-то ещё есть сомнения насчёт величайшего?» – написал в социальных сетях англичанин после победы сборной Аргентины над Хорватией (3:0) и выхода в финал чемпионата мира, на что Пирс Морган ответил: «Это Роналду, никаких сомнений».

Пирс Морган прославился после скандального интервью, взятого у Криштиану Роналду и спровоцировавшего уход португальца из «Манчестер Юнайтед».

Лионель Месси отметился голом и результативной передачей в полуфинале с Хорватией, за что удостоился награды лучшему игроку матча.