Силкин: «Не верю в финал Хорватия — Марокко»

Бывший защитник московского и минского «Динамо» Сергей Силкин высказался о потенциальных финалистах чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Не верю в финал Хорватия — Марокко. На таких стадиях не может быть недооценки соперника, потому что все сборные сильные», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист считает, что на стадии полуфинала главную роль будет играть мастерство главных тренеров сборных.

Эксперт выразил сомнение в победе команды Марокко над командой Франции, однако заметил, что подобные слова он говорил и о четвертьфинальном поединке, в котором североафриканцы одолели португальских футболистов со счётом 1:0.