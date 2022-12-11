Определились все полуфиналисты чемпионата мира

В Катаре завершился последний матч стадии 1/4 финала турнира. Сборная Франции обыграла соперников из Англии со счётом 2:1 и отправила британцев домой. В следующем раунде команда Дидье Дешама сыграет против соперников из Марокко, которые ранее неожиданно одолели Португалию.

В другой части сетки также не обошлось без неожиданностей, сборная Хорватии выбила бразильцев в серии пенальти и сразится с Аргентиной, которая также в послематчевой лотерее одолела Нидерланды.

Аргентина и Хорватия сыграют 13 декабря, начало в 22:00, Франция и Марокко - 14 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00.