Радченко: «Аргентина – Франция — это будет достойный финал»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о том, кого бы он хотел видеть в финале чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Финал мечты? Я еще перед началом первенства говорил, что буду болеть за Аргентину, потому что хочу, чтобы Месси выиграл этот титул. Так что Аргентина – Франция – это будет достойный финал», — заявил тренер «РБ Спорту».

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Хорватией (13 декабря в 22:00 по мск), а Франция сыграет с Марокко (14 декабря в 22:00 по мск). Финал мундиаля пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил», который вмещает 80 тысяч зрителей.