Месси признан лучшим игроком в третьем матче плей-офф из трёх

Лионель Месси вновь получил награду главной звезде матча на чемпионате мира.

В этот раз 35-летний футболист провёл успешную игру против Хорватии: на 34-й минуте он реализовал пенальти и вывел команду вперёд, а на 69-й совершил эффектный проход с фланга в штрафную, после чего ассистировал Хулиану Альваресу. Итог встречи – 3:0 в пользу Аргентины. Ранее Месси также был признан лучшим игроком в 1/8 финала против Австралии и в четвертьфинале против Нидерландов.

Аргентина сыграет в финале чемпионата мира во второй раз за последние восемь лет. Соперником коллектива Лионеля Скалони по решающей битве станет Франция или Марокко.