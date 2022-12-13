Рахимов поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии

Известный специалист Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящем полуфинале катарского чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией.

«Думаю, что в этом матче не будет дополнительного времени и серии пенальти. Надо понимать, что Месси добавляет с каждой игрой. Представляю, что сегодня он будет очень заряжен», — цитирует российского тренера «Матч ТВ».

Напомним, что первый участник финала мундиаля станет известен сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток на стадионе в Лусаиле назначен на 22:00 по московскому времени.