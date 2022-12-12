Юранович: «Сейчас у Хорватии лучшая линии полузащиты за всю историю»

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович оценил класс игроков своей команды в средней линии. По мнению футболиста «Селтика», сейчас у «шашечных» самая сильная полузащита в истории.

«Модрич, Ковачич и Брозович составляют сильнейшую связку полузащитников сборной Хорватии за всю историю. Мне гораздо проще играть с ними на поле. Мяч находится в такой же сохранности, как деньги в банке», – заявил Юранович в интервью Diario AS.

Напомним, Юранович своими выступлениями на чемпионате мира привлёк внимание некоторых топ-клубов. Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны мадридского «Атлетико».