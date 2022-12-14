Месси высказался о выходе сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями после исторической победы в полуфинале над Хорватией (3:0).

Именно Месси открыл счёт на 34-й минуте встречи, реализовав пенальти. Во втором тайме капитан аргентинцев записал в свой актив ещё и результативную передачу на Хулиана Альвареса после впечатляющего сольного прохода.

«Потрясающие ощущения. Приятно видеть счастливыми людей, поддерживающих нас на протяжении всего турнира. Мы сыграем в финале, о чём мечтали всё это время.

У нас была уверенность в наших силах, мы чувствовали, что этот состав способен на многое. Не знаю, лучший ли это чемпионат мира лично для меня, но я наслаждаюсь происходящим», – цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.