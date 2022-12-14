Месси и Альварес поучаствовали в 11 из 12 голов Аргентины на ЧМ-2022

Нападающие Лионель Месси и Хулиан Альварес делают результат практически в каждом матче сборной Аргентины в Катаре.

В полуфинальной встрече против Хорватии, завершившейся со счётом 3:0, Месси записал себе в актив гол с пенальти (заработанный, кстати, Альваресом) и результативную передачу на Альвареса, оформившего дубль. Как отмечает BBC, только один из 12 голов сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022 обошёлся без участия обоих футболистов – во всех остальных случаях Месси и/или Альварес были прямыми участниками взятия ворот соперников.

На счету 35-летнего представителя «ПСЖ» пять забитых мячей и три результативных паса, а 22-летний форвард «Манчестер Сити» отличился четырежды.