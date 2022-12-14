Канчельскис считает сомнительным пенальти в матче Аргентины с Хорватией

Бывший футболист российский сборной Андрей Канчельскис считает, что Хорватия заслуживала большего в первом полуфинале катарского чемпионата мира. Канчельскис предрекал хорватской команде выступление в финале чемпионата мира, но вместо балканцев там сыграют аргентинцы. Пенальти, который позволил сборной Аргентине выйти вперед, Канчельскис считает несправедливым.

- Хорваты выступили здорово, но Аргентина заслуженно победила. Пенальти сомнительный, но и без этого Аргентина доминировала. Хорваты уже не те, - цитирует слова Канчельскиса издание «Спорт-Экспресс».