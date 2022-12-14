Хулиан Альварес: «Аргентина заслужила место в финале»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес считает, что команда заслуженно добыла путёвку в финал чемпионата мира в Катаре.

В полуфинале аргентинцы оказались сильнее хорватов, отправив в их ворота три безответных мяча.

«Сегодня мы провели отличную игру, – делится мыслями 22-летний форвард, ставший автором дубля. – Аргентина заслужила своё место в финале, мы долго к этому шли. Мы очень счастливы и довольны достигнутым, но хотим добиться главной цели – выиграть кубок», – цитирует журналист Альфредо Педулла одного из героев полуфинала.

Финал чемпионата мира пройдёт 18 декабря. Соперником сборной Аргентины станет победитель матча Франция – Марокко.