«Интер» и «Бавария» снова будут представлены в финале ЧМ – серия длится с 1982 года

В полуфиналах чемпионата мира сыграют Аргентина против Хорватии и Франция против Марокко. Ситуация складывается так, что в финале в любом случае будут представлены футболисты «Интера» и «Баварии».

Как сообщает L’Equipe, в составе хотя бы одного из финалистов чемпионата мира обязательно есть представители «Баварии» и «Интера» начиная с 1982 года. По итогам текущего чемпионата мира серия продолжится.

Среди оставшихся команд «Баварию» представляют Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Кингсли Коман, Люка Эрнандес, Нуссаир Мазрауи, Йосип Станишич, а «Интер» - Лаутаро Мартинес и Марсело Брозович.