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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Интер» и «Бавария» снова будут представлены в финале ЧМ – серия длится с 1982 года

11 Декабря 2022 • 15:38 Комментировать
Аргентина
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Хорватия
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13.12 22:00

В полуфиналах чемпионата мира сыграют Аргентина против Хорватии и Франция против Марокко. Ситуация складывается так, что в финале в любом случае будут представлены футболисты «Интера» и «Баварии».

Как сообщает L’Equipe, в составе хотя бы одного из финалистов чемпионата мира обязательно есть представители «Баварии» и «Интера» начиная с 1982 года. По итогам текущего чемпионата мира серия продолжится.

Среди оставшихся команд «Баварию» представляют Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Кингсли Коман, Люка Эрнандес, Нуссаир Мазрауи, Йосип Станишич, а «Интер» - Лаутаро Мартинес и Марсело Брозович.  

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Интер Милан Бавария Чм-2022
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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