Бывший игрок сборной Хорватии Бошко Балабан оценил выступление национальной команды на чемпионате мира в Катаре и высказался в преддверии матча с Аргентиной.



- Вам нравится, как сборная Хорватии выступает на этом чемпионате мира?



- Конечно, мне нравится, как сборная Хорватии играет на чемпионате мира! Мы дошли до полуфинала уже и хотим продолжить. Теперь никто не может сказать, что в России наш успех был случайным.



- Как вы думаете, сборная Аргентины сильнее, чем сборная Бразилии?



- Мне кажется, что сборная Бразилии сильнее, чем сборная Аргентины. Она лучше проявила себя до матча против Хорватии. Но это полуфинал чемпионата мира, в любом случае игра будет очень сложно, а сборная Аргентины — большая команда. Просто мне кажется, что сборная Бразилии была сильнее.



- Какие ожидания от игры?



- Я думаю, что сборная Хорватии выиграет со счетом 2-0. У меня есть ощущение, что команда будет играть в несколько другой футбол, чем в игре против Бразилии, — сказал Балабан сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».