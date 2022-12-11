Нападающий СКА Яшкин – о ЧМ-2022 по футболу: «Думаю, всем нравится, когда фавориты вылетают»

Чешский нападающий хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги СКА Дмитрий Яшкин поделился своим мнением о ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

«Думаю, всем нравится, когда фавориты вылетают. В принципе, интересно смотреть. Больше всех кто удивил? Как и всех, Марокко. А из вылетевших фаворитов – Бразилия», – сказал Яшкин в интервью для Metaratings.ru.

Напомним, что первый полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре будет сыгран 13 декабря в 22:00 по московскому времени. В нем сойдутся национальные команды Аргентины и Хорватии.

В это же время на следующий день французы сыграют с марокканцами. За текстовой трансляцией матчей можно следить на сайте LiveResult.ru