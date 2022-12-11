Самедов признался, что не хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 матч Хорватии и Марокко

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов рассказал, какие команды он хотел бы увидеть в финале чемпионата мира – 2022.

«Хотел бы увидеть финал Хорватия – Марокко? Нет, не хотел бы. Какой вариант интересен? Аргентина – Франция. Это мне интересно, а как будет, никто не знает», — приводит слова Самедова «Спорт День за Днем».

В первом полуфинале чемпионата мира встретятся Аргентина – Хорватия, игра пройдет 13 декабря, начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Во втором матче сборная Франции сыграет с Марокко, встреча состоится 14 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск.