«Ривер Плейт» публично заявил об интересе к Отаменди

«Ривер Плейт» заинтересован в трансфере центрального защитника лиссабонской «Бенфики» Николаса Отаменди. Об этом сообщил лично главный тренер аргентинского клуба Мартин Демикелис.

«Нико, я обращаюсь прямо к тебе. Я хочу, чтобы ты выиграл чемпионат мира, а затем осознал, что твоей мечтой является играть за «Ривер Плейт». Тебе 34 года, но ты лучший защитник этого мундиаля. Мы хотим видеть тебя в команде», – цитирует Демикелиса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сегодня Отаменди сыграет в полуфинале чемпионата мира за сборную Аргентины против национальной команды Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.