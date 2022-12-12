Касильяс: «Хочу, чтобы чемпионом мира стала Хорватия или Марокко»

Экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс признался, что хочет, чтобы чемпионат мира выиграла либо Хорватия, либо Марокко.

Напомним, на стадии полуфинала африканской команде предстоит встретиться с Францией, а хорваты в очном поединке сойдутся с Аргентиной.

«Я бы хотел, чтобы чемпионат мира выиграла команда, у которой никогда не было на это шансов, как у Марокко и Хорватии», — цитирует Касильяса Sport.es.

Матч Аргентина — Хорватия состоится завтра, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. А встреча Франции с Марокко пройдёт в это же самое время, но на день позже.