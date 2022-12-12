Соболев признался, что хочет увидеть победу Месси на ЧМ-2022

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о том, кто станет чемпионом мира 2022 года.

«Кто выиграет чемпионат мира? Думаю, что Франция возьмет кубок. Но хочу, чтобы Месси выиграл», — заявил Соболев во время трансляции на Twitch.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Хорватией, матч пройдет завтра, 13 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Во втором противостоянии сойдутся национальные команды Франции и Марокко, их встреча состоится 14 декабря, начало запланировано на 22:00 по мск.

Финал мундиаля пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил».