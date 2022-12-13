Алдонин: «Мне не хватает больших матчей и вывесок»

Бывший полузащитник национальной сборной России Евгений Алдонин высказался о матчах чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Честно говоря, я уже устал от этих сюрпризов. Мне не хватает больших матчей и вывесок», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

В качестве примеров таких состоявшихся игр бывший футболист назвал противостояния между сборными Нидерландов и Аргентины (2:2, 3:4 пен) и командами Франции и Англии (2:1) в четвертьфинале, а также противостояние испанского и немецкого коллективов на групповом этапе (1:1).

Полуфинальные встречи состоятся 13 и 14 декабря, финал пройдёт 18 декабря.