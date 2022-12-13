Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Алдонин: «Мне не хватает больших матчей и вывесок»

13 Декабря 2022 • 19:08 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
1 1.92 X 3.30 2 5.00
Через 1 ч. 36 мин.

Бывший полузащитник национальной сборной России Евгений Алдонин высказался о матчах чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Честно говоря, я уже устал от этих сюрпризов. Мне не хватает больших матчей и вывесок», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

В качестве примеров таких состоявшихся игр бывший футболист назвал противостояния между сборными Нидерландов и Аргентины (2:2, 3:4 пен) и командами Франции и Англии (2:1) в четвертьфинале, а также противостояние испанского и немецкого коллективов на групповом этапе (1:1).

Полуфинальные встречи состоятся 13 и 14 декабря, финал пройдёт 18 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Евгений Алдонин Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.12.22 в 22:00
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1.89 3.40 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Декабря
20:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гари Невилл: «Месси - красавица среди чудовищ в сборной Аргентины»
20:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Вероятность назначения Моуринью тренером сборной Португалии невысока слухи
20:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Барбоза назвал кандидатов на пост тренера сборной Португалии
20:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Два основных игрока сборной Франции рискуют пропустить полуфинал чемпионата мира
20:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маттеус назвал самого совершенного футболиста
19:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силкин: «Не верю в финал Хорватия — Марокко»
19:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Машкарни: «У Хорватии есть шансы превзойти Аргентину в полуфинале»
19:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой – о финале Хорватия – Марокко: «На сегодня не могу такое представить»
19:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Широков: «Почти не смотрю чемпионат мира» 2
19:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин: «Безусловно, я бы хотел видеть финал Аргентина — Франция»
19:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин: «С огромным уважением отношусь к сборной Марокко»
19:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черевченко: «У Хорватии нет цели довести встречу до серии пенальти» 1
19:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин: «Мне не хватает больших матчей и вывесок»
18:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силкин: «Хорватия и Аргентина играют в разный футбол»
18:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бистрович: «Если прикрепить к Месси одного игрока, он ничего не сможет сделать»
Все новости
Рекомендуем