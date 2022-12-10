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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ловро Майер: «Невероятно, что Модрич продолжает в своём возрасте играть на таком уровне»

10 Декабря 2022 • 13:54 Комментировать (1)
Аргентина
...
Хорватия
1 1.85 X 3.25 2 5.00
13.12 22:00

Хавбек сборной Хорватии Ловро Майер восхищается игрой капитана своей команды Луки Модрича.

«Невероятно, что Модрич продолжает играть на таком уровне в своём возрасте. Сколько ему, 38? Он продолжает выходить на поле с высоким уровнем мотивации. Очень легко играть с ним в одной команде. Лука является одной из причин, почему мы смогли пробиться так далеко», – приводит слова Майера испанское издание Marca.

Напомним, недавно начали появляться слухи об интересе к Майеру со стороны мадридского «Реала». Сам футболист заявил, что в данный момент полностью сфокусировано на чемпионате мира и не собирается думать о клубных делах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ренн Сборная Хорватии Лука Модрич Ловро Майер
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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Комментарии (1)
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superzina
10 Декабря 2022 в 14:04
А. В первой европейской сотне футбольных Академий
а.1. от Хорватии с населением 4 млн №№ 4 , 6 , 22 , 61, 84
а.2. от России с населением 147 млн №№ 47 , 96

Б. В рейтинге Академий по количеству воспитанников, выступающих в европейских лигах:
3. «Динамо Загреб» (Хорватия) — 70 человек…
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