Ловро Майер: «Невероятно, что Модрич продолжает в своём возрасте играть на таком уровне»

Хавбек сборной Хорватии Ловро Майер восхищается игрой капитана своей команды Луки Модрича.

«Невероятно, что Модрич продолжает играть на таком уровне в своём возрасте. Сколько ему, 38? Он продолжает выходить на поле с высоким уровнем мотивации. Очень легко играть с ним в одной команде. Лука является одной из причин, почему мы смогли пробиться так далеко», – приводит слова Майера испанское издание Marca.

Напомним, недавно начали появляться слухи об интересе к Майеру со стороны мадридского «Реала». Сам футболист заявил, что в данный момент полностью сфокусировано на чемпионате мира и не собирается думать о клубных делах.