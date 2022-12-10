Ловро Майер: «Невероятно, что Модрич продолжает в своём возрасте играть на таком уровне»

Хавбек сборной Хорватии Ловро Майер восхищается игрой капитана своей команды Луки Модрича.
«Невероятно, что Модрич продолжает играть на таком уровне в своём возрасте. Сколько ему, 38? Он продолжает выходить на поле с высоким уровнем мотивации. Очень легко играть с ним в одной команде. Лука является одной из причин, почему мы смогли пробиться так далеко», – приводит слова Майера испанское издание Marca.
Напомним, недавно начали появляться слухи об интересе к Майеру со стороны мадридского «Реала». Сам футболист заявил, что в данный момент полностью сфокусировано на чемпионате мира и не собирается думать о клубных делах.
а.1. от Хорватии с населением 4 млн №№ 4 , 6 , 22 , 61, 84
а.2. от России с населением 147 млн №№ 47 , 96
Б. В рейтинге Академий по количеству воспитанников, выступающих в европейских лигах:
3. «Динамо Загреб» (Хорватия) — 70 человек…
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