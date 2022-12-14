«Бред, а не пенальти» - Черданцев возмущён пенальти в ворота хорватов

Сборная Хорватии покинула чемпионат мира, проиграв в полуфинале с крупным счетом сборной Аргентины. Беды начались для хорватов еще в первом тайме, когда южноамериканцы заработали пенальти и Лионель Месси уверенно реализовал его. Известный телекомментатор Георгий Черданцев считает, что пенальти был надуманным.

- За что пенальти? Нападающий ударил по воротам, бежит дальше и врезается во вратаря. Сам. Бред просто какой-то, - вопрошает Черданцев в одной из социальных сетей.

Финальный матч чемпионата мира состоится 18 декабря, сборная Аргентины сразится с победителем пары Франция - Марокко.