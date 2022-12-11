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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Зенит» предложит Ловрену двухлетний контракт с уменьшением зарплаты эксклюзив

11 Декабря 2022 • 10:31 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» намерен предложить хорватскому защитнику Деяну Ловрену новый двухлетний контракт с уменьшением заработной платы.

Напомним, срок действующего соглашения 33-летнего футболиста с питерским клубом истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ловрен провёл в составе «сине-бело-голубых» 16 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. В настоящий момент защитник представляет свою национальную сборную на чемпионате мира в Катаре, с которой сумел выйти в полуфинал турнира, где 13 декабря встретится с Аргентиной. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Хорватии Деян Ловрен
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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