Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» намерен предложить хорватскому защитнику Деяну Ловрену новый двухлетний контракт с уменьшением заработной платы.

Напомним, срок действующего соглашения 33-летнего футболиста с питерским клубом истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ловрен провёл в составе «сине-бело-голубых» 16 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. В настоящий момент защитник представляет свою национальную сборную на чемпионате мира в Катаре, с которой сумел выйти в полуфинал турнира, где 13 декабря встретится с Аргентиной. Начало — в 22:00 по московскому времени.