Джеко: «Хорватия опять в полуфинале, это не может быть случайностью»

Боснийский нападающий Эдин Джеко, который выступает за миланский «Интер», высказался о выходе сборной Хорватии в ½ финала чемпионата мира. В четвертьфинале «клетчатые» одолели Бразилию в серии пенальти.

«Хорватия опять в полуфинале, это не может быть случайностью. Команда в очередной раз доказала свою состоятельность. Никто не верил в их победу над Бразилией, и от этого эта победа еще круче. Думаю, в полуфиналах нет фаворитов. Все оставшиеся сборные достойны победы на турнире», - передает слова Джеко инсайдер Альфредо Педулла.

В полуфинале Хорватия сыграет с Аргентиной, а Франция – с Марокко.