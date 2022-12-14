Трушечкин – о матче Аргентина - Хорватия: «Это была битва великих футболистов»

Футбольный комментатор Роман Трушечкин высказался по поводу полуфинального матча чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии.

Специалист признался, что его ожидания в плане сложности данного поединка для южноамериканского коллектива не оправдались. Эксперт ожидал, что хорватская команда вновь будет всем своим мастерством сводить игру к серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

«Всё равно это была битва великих футболистов, они старались», - приводит слова Трушечкина «Матч ТВ».

В финале Аргентине предстоит сразиться либо с Францией, либо с Марокко.