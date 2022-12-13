Вальдано: «Кто не любит Месси, тот не любит футбол»

Бывший аргентинский футболист Хорхе Вальдано, выигравший в составе сборной своей страны чемпионат мира 1986 года, ставший тогда звездным часом Диего Марадоны, вновь нахваливает Лионеля Месси. Он считает, что Месси вносит в успехи сборной столь же весомый вклад, как и Марадона - иными словами, тащит ее на своих плечах.

- Месси - это сущность футбола. Он действует, как и Марадона в 1986. Кто не любит Месси, не любит футбол. Он и весь народ Аргентины сейчас едины, как никогда, в его поддержке. Я всегда был на его стороне, и на стороне его команды - цитирует слова Хорхе Вальдано TyC Sports.