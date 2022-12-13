Месси и Альварес соорудили и третий гол в ворота сборная Хорватии

На 69-й минуте полуфинального матча чемпионата мира по футболу, кажется, не остаётся сомнений в том, кто именно победит - Аргентина или Хорватия.

Форвард Лионель Месси от правой боковой линии прорвался к вратарской при том, что его опекал один из самых дорогих защитников планеты, Йошко Гвардиол. Капитан сборной Аргентины зряче сыграл на набежавшего Хулиана Альвареса, который не мог промахнуться с расстояния в шесть метров.

Счет стал 3:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

В другом полуфинале в среду сразятся сборные Франции и Марокко.