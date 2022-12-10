Помазун поделился впечатлениями от ЧМ-2022

Голкипер «Урала» Илья Помазун рассказал, какого результат он ждёт на катарском чемпионате мира.

«Хотелось бы, чтобы Месси или Роналду выиграл золото и собрал все трофеи в футболе. Раньше мне больше импонировал Криштиану. Если Месси многое дано от природы, то Роналду — суперпрофи и атлет, который сделал себя сам. Сергей Овчинников рассказывал — когда он был в «Спортинге», молодой Роналду тренировался по четыре раза в день», — заявил экс-вратарь ЦСКА в интервью «Спорт-Экспрессу».

Футболист отметил, что не имеет особых предпочтений, в основном следя за игрой других вратарей, стараясь найти что-то новое для себя. Помазун также рассказал, что больше всего удивился вылету сборной Германии.