Перишич – о Лаутаро Мартинесе и Ромеро: «После группового этапа перестали контактировать»

Футболист сборной Хорватии Иван Перишич перед матчем против Аргентины ответил на вопрос, контактировал ли он с Лаутаро Мартинесом и Кристианом Ромеро. С первым из них Перишич играл в «Интере», а со вторым – сейчас играет в «Тоттенхэме».

«На групповом этапе мы были на связи, но дальше перестали контактировать. Но я знаю, что Лаутаро и Кути с нетерпением ждут матчей за свою страну. В этом плане мы похожи.

Мы ожидаем хороший и сильный матч. Надеюсь, зрителям он понравится», - сказал Перишич на пресс-конференции.

Полуфинал чемпионата мира сборными Аргентины и Хорватии стартует 13 декабря в 22:00 по московскому времени.