Ривалдо: «Месси давно заслужил стать чемпионом мира»

Известный в прошлом бразильский нападающий Ривалдо, поигравший за каталонскую «Барселону», выразил поддержку сборной Аргентины и ее лидеру Лионелю Месси.

«Так вышло, что в финале не будет Бразилии. В таком случае я поддержу Аргентину и Лионеля Месси. Лео давно заслужил титул чемпиона мира. Всевышний все понимает и наградит его в воскресенье. Месси заслужил награду за тот прекрасный футбол, который он демонстрирует. Снимаю шляпу перед ним», - оставил сообщение бразилец в социальных сетях.

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина крупно победила Хорватию со счетом 3:0. В финале «альбиселесте» встретятся с Францией или Марокко.