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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин поделился ожиданиями от матча сборных Аргентины и Хорватии

12 Декабря 2022 • 20:48 Комментировать
Аргентина
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Хорватия
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Через 23 ч. 29 мин.

Бывший нападающий российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Аргентина должна выходить в финал. Да, хорваты хорошо играют — у них всё организованно. Но Аргентина — это Аргентина», — приводит слова экс-футболиста «Аякса» издание «Чемпионат». По мнению эксперта, обе полуфинальные встречи должны получиться интересными, однако в решающей игре турнира Булыкин видит Аргентину и Францию.

Напомним, что первый матч 1/2 финала пройдёт уже завтра, 13 декабря. Стартовый свисток на стадионе в Лусаиле назначен на 22:00 по московскому времени.

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Сборная Аргентины Дмитрий Булыкин Сборная Хорватии
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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