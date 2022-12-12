Булыкин поделился ожиданиями от матча сборных Аргентины и Хорватии

Бывший нападающий российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Аргентина должна выходить в финал. Да, хорваты хорошо играют — у них всё организованно. Но Аргентина — это Аргентина», — приводит слова экс-футболиста «Аякса» издание «Чемпионат». По мнению эксперта, обе полуфинальные встречи должны получиться интересными, однако в решающей игре турнира Булыкин видит Аргентину и Францию.

Напомним, что первый матч 1/2 финала пройдёт уже завтра, 13 декабря. Стартовый свисток на стадионе в Лусаиле назначен на 22:00 по московскому времени.