Ловрен и Модрич попали в состав Хорватии на битву с Аргентиной

В рамках 1/2 финала чемпионата мира сборная Хорватии будет сражаться против Аргентины. Наставник «шашечных» Златко Далич решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Ливакович, Юранович, Гвардиол, Ловрен, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Перишич, Пашалич, Крамарич.

Сборные Аргентины и Хорватии начнут битву за место в финале чемпионата мира в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Напомним, что в 1/8 и 1/4 финала сборная Хорватии обыграла Японию и Бразилию. В обоих случаях команда Златко Далича брала верх по пенальти.