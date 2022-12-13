Силкин: «Хорватия и Аргентина играют в разный футбол»

Бывший защитник минского и московского «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу предстоящего полуфинального матча чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии.

«Хорватия и Аргентина играют в разный футбол. Хорваты своим футболом выбили фаворитов чемпионата мира», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист считает, что в схожем ключе будет выглядеть игра хорватского коллектива и в поединке с южноамериканскими футболистами.

Эксперт также назвал два главных фактора, отвечающих за результат в матчах на выбывание – наличие роковых ошибок и индивидуальное мастерство игроков.