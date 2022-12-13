Сенников сравнил Месси и Модрича

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича в преддверии очного матча между этими командами.

Сенников назвал южноамериканского футболиста «более крупной личностью», однако заметил, что трудно назвать аргентинскую команду более сильной в плане командной игры.

Месси, по мнению специалиста, силён в созидании, а Модрич – в выполняемом объёме работы.

«Модрич немного другой, даже в свои 37 лет он выполняет огромный объем работы, в отличие от Месси, он ведёт игру, забирает мячи», - приводит слова Сенникова «Спорт День за Днём».