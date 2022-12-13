Месси повторит рекорд Маттеуса по количеству матчей на чемпионате мира

Сборная Аргентины сразится со сборной Хорватии в первом полуфинальном матче чемпионата мира, это случится уже сегодня вечером. Для лидера аргентинской сборной Лионеля Месси этот матч станет уже 25-м в истории выступлений на чемпионатах мира - и он, таким образом, повторит рекорд Лотар Маттеуса, который также сыграл 25 матчей на чемпионатах мира. Третье место занимает немец Мирослав Клозе - на его счету 24 матча.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.