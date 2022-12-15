Бородюк: «Аргентина полностью переиграла хорватов»

Бывший футболист российской сборной Александр Бородюк считает заслуженным выход Аргентины в финал чемпионата мира, он считает, что команда Месси переиграла хорватов по всем статься в первом полуфинале чемпионата мира. В финале аргентинцы сразятся со сборной Франции, которая не без туда одолела команду Марокко.

- Аргентина полностью переиграла Хорватию. У хорватов нет центрального форварда, который бы решал моменты, которые создает команда. Огромное значение имеет индивидуальные действия Месси, а у Хорватии такого футболиста, способного сделать момент из ничего, не оказалось, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Финальный матч чемпионата мира состоится 18 декабря. Сборная Франции, напомним, является действующим чемпионом мира.