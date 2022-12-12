Тальяфико: «Помним поражение от Хорватии на ЧМ-2018, но с тех пор мы сильно изменились»

Левый защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико высказался о сопернике по полуфиналу чемпионата мира – сборной Хорватии.

Аргентинцы и хорваты играли на групповой стадии прошлого мундиаля, который прошёл в России в 2018 году, и тогда команда Златко Далича одержала убедительную победу со счётом 3:0.

«Нынешняя сборная Хорватии во многом похожа на ту, с которой мы играли в России, – это очень организованная, сплочённая команда. Но мы с тех пор сильно изменились. В этот раз всё будет совсем не так, как в 2018 году. Мы знаем, что предложит нам соперник, на кону путёвка в финал, но мы умеем терпеть и добиваться результата», – цитирует Getfootball Тальяфико.