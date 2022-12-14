Медведев: «После 34-й минуты сборная Аргентины была сильнее»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о полуфинале ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Можно обсуждать, справедливо назначен пенальти или нет. Это уже разговор бесполезный, потому что после этого сборная Хорватии фактически развалилась — второй гол пропустила очень быстро. А шедевральный гол с паса Месси подтвердил, что после 34-й минуты команда Аргентины была сильнее», — цитирует Медведева ТАСС. По его словам, статистика доказывает игровое превосходство «альбиселесте», победу которых функционер назвал заслуженной.

Напомним, что аргентинцы уверенно выиграли со счётом 3:0, а соперник по решающей встрече определится в матче между Францией и Марокко.