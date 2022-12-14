Аргентина одержала самую крупную «сухую» победу в полуфиналах чемпионатов мира

Чемпионат мира - турнир сбалансированный, и в полуфинале слабых соперников там просто не остается. Но сборная Аргентины, выиграв у Хорватии, забила три мяча, не пропустила ни одного - и, как оказалось, это была самая крупная «сухая» победа в полуфиналах чемпионатов мира. Не для Аргентины самой по себе, а вообще! Конечно, полуфиналы чемпионата мира дарили и такие невероятные развязки, как победу немцев над бразильцами со счетом 7:1, но, подчеркнем, это не «сухая» победа.

Финальный матч чемпионата мира состоится 18 декабря, сборная Аргентины сразится с победителем пары Франция - Марокко.