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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аргентина одержала самую крупную «сухую» победу в полуфиналах чемпионатов мира

14 Декабря 2022 • 07:04 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Чемпионат мира - турнир сбалансированный, и в полуфинале слабых соперников там просто не остается. Но сборная Аргентины, выиграв у Хорватии, забила три мяча, не пропустила ни одного - и, как оказалось, это была самая крупная «сухая» победа в полуфиналах чемпионатов мира. Не для Аргентины самой по себе, а вообще! Конечно, полуфиналы чемпионата мира дарили и такие невероятные развязки, как победу немцев над бразильцами со счетом 7:1, но, подчеркнем, это не «сухая» победа.

Финальный матч чемпионата мира состоится 18 декабря, сборная Аргентины сразится с победителем пары Франция - Марокко. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Чм-2014
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