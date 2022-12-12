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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Каррагер: «Кубок мира сделает Месси величайшим футболистом в истории»

12 Декабря 2022 • 15:42 Комментировать (1)
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер пожелал сборной Аргентины и лидеру команды Лионелю Месси выиграть чемпионат мира в Катаре.

«Мне хотелось бы увидеть триумф Месси. Франция как команда сильнее, но, возможно, Аргентине и Лионелю предначертана победа. Они реабилитировались после неудачи на старте и имеют громадную поддержку. Кубок мира сделает Месси величайшим футболистом в истории», - передает слова эксперта Sky Sports.

Аргентина сыграет в полуфинале чемпионата мира против команды Хорватии. Встреча состоится во вторник, 13 декабря, начало – 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Джейми Каррагер
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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ЮвиК
12 Декабря 2022 в 15:47
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