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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Камоцци: «Аргентина выиграет чемпионат мира»

11 Декабря 2022 • 14:02 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал главного фаворита чемпионата мира в Катаре.

Напомним, в полуфинал мундиаля вышли команды Хорватии, Аргентины, Марокко и Франции. По мнению Камоцци, кубок мира поднимут над головой игроки южноамериканской сборной.  

«Мой фаворит с самого начала турнира – Аргентина. Но, если честно, я удивлён тем, что Бразилия и Португалия выбыли, так как, по моему мнению, это две великие команды», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В полуфинале сборной Аргентины предстоит встретится с Хорватией. Эта игра состоится 13 декабря, а её начало запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Франко Камоцци
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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