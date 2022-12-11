Камоцци: «Аргентина выиграет чемпионат мира»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал главного фаворита чемпионата мира в Катаре.

Напомним, в полуфинал мундиаля вышли команды Хорватии, Аргентины, Марокко и Франции. По мнению Камоцци, кубок мира поднимут над головой игроки южноамериканской сборной.

«Мой фаворит с самого начала турнира – Аргентина. Но, если честно, я удивлён тем, что Бразилия и Португалия выбыли, так как, по моему мнению, это две великие команды», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В полуфинале сборной Аргентины предстоит встретится с Хорватией. Эта игра состоится 13 декабря, а её начало запланировано на 22:00 по московскому времени.