Скалони: «Месси – лучший в истории, в этом нет сомнений»

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони не устаёт восхищаться звездой своей команды.

Аргентина обыграла Хорватию в полуфинале чемпионата мира (3:0) благодаря голу и ассисту Месси, и теперь 35-летний нападающий находится в шаге от трофея, который, вероятно, окончательно убедит многих в неоспоримости его величия.

«Может показаться, будто я предвзят, но я уверен, что Месси – величайший футболист в истории, для меня это бесспорно. Он ведёт за собой всю команду. Иметь такого игрока в своём составе – огромная привилегия», – заявил Скалони после победы.

На данный момент Лионель Месси делит лидерство в списке бомбардиров ЧМ-2022 с Килианом Мбаппе – оба футболиста «ПСЖ» забили по пять голов.