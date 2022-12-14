Батистута: «Аргентине осталось сделать последний шаг»

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута ждет победы от «альбиселесте» на чемпионате мира в Катаре.

«Команде остался один шаг, уверен, они она его сделает. Верю в Месси и парней. Лео обязательно должен воплотить в реальность свою мечту. Это его турнир, на котором он творит чудеса. Весь футбольный мир наслаждается его игрой. Аргентина ждет победы с 1986 года. Пора сделать последний шаг», - передает слова Габриэля Tyc Sports.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины встретится с победителем пары Франция – Марокко. Решающий поединок турнира состоится в воскресенье, 18 декабря.