Хрюнов: «Очень хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Спортивный менеджер Владимир Хрюнов рассказал, кого хочет увидеть победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Очень хочу, чтобы Лео Месси стал чемпионом мира. Пока звезды складываются так, что это ему удастся», — приводит слова Хрюнова «РБ Спорт».

Напомним, в 1/8 финала мундиаля Аргентина одолела Австралию (2:1), а в 1/4 финала оказалась сильнее Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти). В полуфинале турнира Месси и компания встретятся с Хорватией, матч пройдет сегодня, 13 декабря, начало — в 22:00 по мск. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.