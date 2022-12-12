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Кечинов: «Жду, что марокканцы обыграют французов» эксклюзив

12 Декабря 2022 • 12:30 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от полуфинальных матчей.

- Какой полуфинал для вас наиболее интересен: Франция – Марокко или Аргентина – Хорватия?

- Оба будут интересные, потому что уже полуфиналы, и остались четыре лучшие команды мира. В психологическом плане Марокко будет играть попроще, ведь никто такого не ожидал от них, и они и так уже национальные герои. Впервые африканская команда прошла в такую стадию. Поэтому оба матчи будут интересными.

- У Марокко каковы шансы обыграть французов?

- Конечно, они есть. Мы же видим на этом чемпионате, что все возможно. Марокканцы играли с испанцами, у которых хороший контроль мяча, и даже при этом у фаворитов моментов практически не было. А у Марокко, наоборот, были опасные моменты. Могли в дополнительное время забить. С португальцами они вообще играли сильнее соперника. Я думаю, что они могут и французов обыграть. Стоит этого ждать. И ничего сильно удивительного в этом не будет. Все воспримут это нормально. Мы же видим, что это очень сильная сборная.

- Марокканцы не пропускают на этом турнире. Единственный мяч сами себе забили. Как это объясните?

- Африканские команды всегда были равные. Камерунцы играли интересно. Но все они традиционно играли в безбашенный футбол – впереди очень ярко, забывая об обороне. Они всегда из-за этого имели проблемы, потому что не успевали возвращаться назад. А марокканцы сейчас другие. У них все начинается с обороны. Там порядок. И потом мы видим баланс во всех линиях. Вратарь вообще великолепный. Это лучший голкипер на чемпионате мира. Это дисциплинированная сборная. Чего раньше мы не видели. Причем даже у себя в Африке Марокко находится не в лидерах. В последнее время Кубок Африки выиграли Сенегал и Египет. А марокканцы где-то на третьих, четвертых ролях.

- Как вам игра французов на этом чемпионате?

- Они всегда сильные. Посмотрите на состав игроков. И даже на тех, кто сидит в запасе. Это главные претенденты на выигрыш титула.

- Какие ожидания от матча Аргентина – Хорватия?

- На бумаге фаворит Аргентина. Хорваты имеют возрастной состав, но все равно это сильная команда. И в ней помимо возрастных лидеров появляются сильные молодые футболисты. Не могу сказать, что у этой сборной красивая игра. Но они как немцы. Как бы раньше немцы не играли, как бы ни складывалось, но они все равно доходили до определенных высоких стадий. Теперь такой стала Хорватия. Это не яркая сборная, но она спокойно доводит дело до пенальти и там все решает.

- Хорваты мало забивают на этом чемпионате. Они трижды сыграли 0:0 и 1:1 с Японией. О чем это говорит?

- О дисциплине, за счет которой и есть результат. Порядок в обороне, игра не яркая, не чемпионская, но результата команда добивается.

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- Если в финал выйдут Хорватия и Марокко, не будет ли скучного матча?

- Ну почему? Это все равно финал. Это нервы. И такой финал легко может произойти. Не удивлюсь этому. Эти команды заставили в это верить.

- От Месси снова ждете голов?

- Он в большом порядке. Вся команда на него играет, и он это чувствует. На чемпионате мира в России он был не тот, не ярок. Хотя был на четыре года моложе. А сейчас у него вдохновение. Видимо, он понимает, что это последний шанс выиграть чемпионат мира, поэтому делает все, что можно, и что нельзя.

- Какую пару хотели бы увидеть в финале? И какого победителя?

- На Аргентину и Францию. Это вывеска. Там есть футболисты, которые делают красоту: Месси, Мбаппе, Жиру.

Елена Григорьевская

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Сборная Аргентины Сборная Франции Сборная Хорватии Сборная Марокко Валерий Кечинов
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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