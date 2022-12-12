Чернышов: Сборная Хорватии снова будет надеяться на серию пенальти

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов высказался в преддверии матча между сборными Аргентины и Хорватии.

«У хорватов появится шанс на победу, если они смогут нейтрализовать Месси, но они, возможно, надеются снова на серию пенальти. Загадывать финалистов сложно, но было бы интересно увидеть триумф Марокко», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Аргентина встретится с Хорватией в рамках полуфинала чемпионата мира – 2022, матч пройдет завтра, 13 декабря, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале Франция сыграет с Марокко (14 декабря в 22:00 по мск).