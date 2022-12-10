Лаутаро Мартинес: «Мы должны уважать Хорватию»

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес после победы над Нидерландами (2:2, 4:3 — пен) поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира против Хорватии.

Мартинес предположил, что обыграть хорватов аргентинцам будет непросто, так как в составе балканской команды есть много качественных футболистов.

«Они играли в последнем финале, и мы должны уважать их, восстанавливать силы и думать о своей работе», — приводит слова Мартинеса Football Italia.

Матч Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.