Тальяфико: «Кажется, в Катаре сейчас больше аргентинцев, чем в Аргентине»

Левый защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико поделился восторгом от поддержки болельщиков.

Аргентинцы порадовали своих поклонников, обыграв Хорватию (3:0) и оформив выход в финал чемпионата мира в Катаре.

«Складывается ощущение, что сейчас здесь больше аргентинцев, чем в Аргентине. Поддержка на этом турнире – просто что-то невероятное. Все вместе мы идём к нашей мечте. Продолжайте поддерживать нас так же страстно – мы отдадим все силы, чтобы привезти домой кубок мира!» – заявил Тальяфико в послематчевом интервью.

В финальном поединке, который состоится 18 декабря, Аргентина сыграет против победителя встречи Франция – Марокко.