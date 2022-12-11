Орещук рассказал, какие команды он хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022

Футбольный менеджер Роман Орещук высказался о предстоящем финале чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Мне почему-то кажется, что будет повторение московского финала Франция – Хорватия, но хотелось бы увидеть Франция – Аргентина, чтобы Месси попробовал выиграть чемпионат мира и встал в один ряд с Марадоной», — приводит слова Орещука портал «РБ Спорт».

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Хорватией, матч пройдет 13 декабря в 22:00 по мск, а Франция сыграет с Марокко, встреча состоится 14 декабря, стартовый свиток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.