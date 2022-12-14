Баженов объяснил, за счёт чего Аргентина победила Хорватию

Экс-футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался касательно вчерашней победы сборной Аргентины над командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира – 2022. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

«Не сказал бы, что аргентинцам удалось разгромить Хорватию за счет класса. Получилось победить за счет Месси и ошибок хорватов. Аргентина справедливо вышла в финал», - приводит слова Баженова издание «Чемпионат».

В другом полуфинальном поединке встретятся сборные Франции и Марокко. Поединок состоится сегодня, 14 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал запланирован на 18 декабря.